تستعد الفنانة العراقية أصيل هميم لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية «عشان العشرة»، مراهنةً على عودة قوية إلى اللهجة الخليجية التي شهدت انطلاقتها الكبرى، وذلك عقب تجربة ناجحة خاضت فيها غمار الأغنية المصرية.
وتتلخص تفاصيل العودة المرتقبة وكواليس تحضير العمل في النقاط التالية:
- غموض الكواليس: أشعلت أصيل حماس متابعيها بفيديو خاطف من داخل استوديو التسجيل، ظهرت فيه وهي تتفاعل مع الألحان دون الإفصاح عن التفاصيل، مكتفيةً بكلمة «قريباً» لخلق حالة من التشويق المسبق.
- فريق صناعة النغم: تعتمد الأغنية على خلطة موسيقية من كلمات شملان الخضاري، وألحان علي هميم، والتوزيع الموسيقي لعلي بهرامي، بينما تولى جاسم محمد عمليات المكساج والماستر.
- استعادة الهوية: تمثل هذه الخطوة استعادةً واثقة للهوية الموسيقية التي أسست لجماهيرية أصيل هميم العريضة في الخليج العربي، بعد فترة من التنوع والتجريب الفني الناجح.