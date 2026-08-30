تستعد الفنانة العراقية أصيل هميم لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية «عشان العشرة»، مراهنةً على عودة قوية إلى اللهجة الخليجية التي شهدت انطلاقتها الكبرى، وذلك عقب تجربة ناجحة خاضت فيها غمار الأغنية المصرية.

وتتلخص تفاصيل العودة المرتقبة وكواليس تحضير العمل في النقاط التالية: