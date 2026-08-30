حسمت النجمة المصرية منى زكي موقفها الدرامي كاشفة غيابها رسمياً عن الموسم الرمضاني للعام الرابع على التوالي منذ عملها الأخير «تحت الوصاية» (2023)، مراهنة في عودتها المرتقبة على الأعمال المنصاتية المكثفة التي تكسر نمط الدراما التقليدية.
فبعد فترة تأجيلات امتدت نحو عامين، حُسم رسمياً عرض مسلسلها الجديد «طالع نازل» عبر منصة «شاهد»، في وجبة درامية قصيرة تتناول قضايا اجتماعية شائكة عبر التفاصيل التالية:
- صدمة «الزوجة الثانية»: تخوض منى زكي دور زوجة تفاجأ بصدمة وجود امرأة أخرى في حياة شريكها، ليغوص العمل في تعقيدات العلاقات العاطفية المربكة وتداعيات ظاهرة تعدد الزوجات.
- 10 حلقات مكثفة: الاعتماد على قالب المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات فقط لضمان الإيقاع المشوق، بمشاركة محمد شاهين، ومريم الخشت، وميمي جمال، وتجديد التعاون مع المخرج هاني خليفة.
- شبح «تحت الوصاية»: أفرز النجاح المدوي لمسلسل «تحت الوصاية»، الذي حرّك المياه الراكدة في قضية أزمات الأمهات والأرامل، حالة من التردد والتأني لدى النجمة المصرية، ما جعل العودة للشاشة الرمضانية مشروطة بمشروع استثنائي لم يتحقق بعد.