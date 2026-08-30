حسمت النجمة المصرية منى زكي موقفها الدرامي كاشفة غيابها رسمياً عن الموسم الرمضاني للعام الرابع على التوالي منذ عملها الأخير «تحت الوصاية» (2023)، مراهنة في عودتها المرتقبة على الأعمال المنصاتية المكثفة التي تكسر نمط الدراما التقليدية.

فبعد فترة تأجيلات امتدت نحو عامين، حُسم رسمياً عرض مسلسلها الجديد «طالع نازل» عبر منصة «شاهد»، في وجبة درامية قصيرة تتناول قضايا اجتماعية شائكة عبر التفاصيل التالية: