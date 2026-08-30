في ليلة استثنائية حبست أنفاس عشاق الساحرة المستديرة، تحول ملعب «إنتر ميامي» إلى ساحة للاستعراض المطلق بعدما اكتسح رفاق ليونيل ميسي ضيفهم مونتريال بنتيجة كاسحة (7-1). لكن الإثارة لم تتوقف عند صافرة النهاية، بل انتقلت فوراً إلى منصات التواصل الاجتماعي بفضل رد فعل خاطف وغير متوقع من زوجته الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو.
كواليس الليلة التاريخية وتفاعل أنتونيلا المثير تلخصت في النقاط التالية:
- تفاعل صامت يشعل «إنستغرام»: اختارت أنتونيلا أن تعبر عن انبهارها بالأداء الإعجازي لزوجها بطريقة ذكية، فنشرت لقطات من المباراة عبر خاصية «ستوري»، واكتفت بلغة الرموز التعبيرية واضعة رمزي «نار» فقط دون كتابة حرف واحد، ليتحول هذا الصمت إلى حديث وسائل الإعلام الرياضية حول العالم.
- عرض خيالي بـ«سوبر هاتريك»: قدم الساحر الأرجنتيني واحدة من أزهى لياليه الكروية بعدما دك شباك المنافس بـ4 أهداف كاملة (من بينها هدفان من ركلتين حرتين مباشرتين) وصنع هدفاً آخر، ليساهم بمفرده في 5 أهداف من أصل سباعية فريقه.
- رقم قياسي يدخل سجلات الدوري الأمريكي: تحولت مواجهة مونتريال إلى نقطة فارقة في مسيرة ميسي في الولايات المتحدة؛ إذ باتت أول مباراة يسجل فيها 4 أهداف في مواجهة واحدة منذ انضمامه للبطولة، ليصبح اللاعب رقم 19 فقط في تاريخ المسابقة الذي يحقق هذا الإنجاز التهديفي الفريد.