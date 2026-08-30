في ليلة استثنائية حبست أنفاس عشاق الساحرة المستديرة، تحول ملعب «إنتر ميامي» إلى ساحة للاستعراض المطلق بعدما اكتسح رفاق ليونيل ميسي ضيفهم مونتريال بنتيجة كاسحة (7-1). لكن الإثارة لم تتوقف عند صافرة النهاية، بل انتقلت فوراً إلى منصات التواصل الاجتماعي بفضل رد فعل خاطف وغير متوقع من زوجته الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو.

كواليس الليلة التاريخية وتفاعل أنتونيلا المثير تلخصت في النقاط التالية: