كشفت مصادر عسكرية يمنية، اليوم (الأحد)، عن دخول اللواء السادس طيران مسيّر مسرح العمليات القتالية، وتنفيذه أولى عملياته ضد تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.



وعرض المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، فيديو يوثق أولى عمليات اللواء السادس طيران مسيّر ضد المليشيا في منطقة الكسارة، محققاً ضربات نوعية. ولأول مرة، يكشف الجيش عن وجود ألوية متخصصة في الطيران المسيّر ضمن قوام قواته التي تتجاوز 450 ألف مقاتل، فضلاً عن المتطوعين من أبناء القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومناطق التماس مع الحوثيين.



وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على عدد من الخطوط والمناطق الصحراوية وتأمينها.

أولى عمليات اللواء السادس طيران مسيّر.

وفي الوقت ذاته، وثقت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف زورق حوثي مسيّر كان رابضاً قبالة السياحل الشمالية لمحافظة الحديدة. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، الذي بث فيديو لعملية التدمير، فإن وحدات المنطقة العسكرية الخامسة دمرت الزورق في ضربة استباقية، قبل استخدامه في مهاجمة السفن في البحر الأحمر.



وعلى وقع النجاحات التي يحققها الجيش اليمني، لجأت المليشيا الحوثية إلى استهداف المدنيين بالقذائف، إذ أُصيبت امرأة وعدد من الأبقار بشظايا، اليوم، جراء استهداف مسيّرة حوثية منزلاً شرقي مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة.