أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الأحد)، تعرض ناقلة نفط للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز أمس (السبت).



وذكرت الهيئة، في مذكرة استشارية، أن الحادثة وقعت على بعد نحو 12 ميلاً بحرياً شمالي مدينة خصب العُمانية، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار بيئية جراء الهجوم.



بدورها، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن نحو 400 سفينة لا تزال عالقة في الخليج، وذلك بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تعرض آلاف البحارة في المنطقة لمخاطر متزايدة.



وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز: «في الوقت الذي تمكنت فيه بعض السفن وطواقمها من مغادرة الخليج لم تتمكن نحو 400 سفينة، على متنها نحو 6000 بحار، من المغادرة بأمان منذ بدء الصراع»، مضيفاً: «المنظمة وثّقت 70 هجوماً على سفن دولية في الخليج وحول مضيق هرمز منذ نهاية فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً». وأكد دومينجيز أن تدهور الأمن البحري في الخليج والعالم يضر بالجميع، لكنه مؤلم بشكل خاص لآلاف البحارة الأبرياء المتضررين.