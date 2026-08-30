ردت وزارة الخارجية اللبنانية على موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن العلاقات مع بيروت مرحبة بحرصه على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، لكنها شددت في المقابل على أن العلاقات بين الدول تُبنى عبر المؤسسات الرسمية، لا من خلال «أطراف» أو «فصائل» داخلها.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها ترحب بحرص عراقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، مؤكدة أن لبنان سعى دائماً، ولا يزال، إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول، بما فيها إيران.



وأوضحت أن لبنان لطالما اعتمد العقلانية والانفتاح والرد البنّاء في مقاربة مختلف المسائل، معربةً عن توقعها أن تعتمد جميع الأطراف النهج نفسه في تعاملها معه.



وشددت «الخارجية» على أن العقلانية في العلاقات بين الدول تفرض أولاً التعامل معها من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية، لا مع أطراف أو فصائل في داخلها، في موقف يعيد التأكيد على حصرية التمثيل الرسمي للدولة اللبنانية في علاقاتها الخارجية.



وأكدت الوزارة أن لبنان، كما إيران أو أي دولة مضيفة أخرى، لن يقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني المؤسسات الرسمية للدولة التي يعمل فيها للتعامل بصورة منفردة مع أطراف أو فصائل معزولة عنها.



وأضافت أن بيروت لا تقبل بدورها اعتماد هذا الأسلوب على أراضيها، مشددة على أن العلاقات بين الدول تُبنى مع الدول ومن خلالها، وأن احترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز.