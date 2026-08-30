سؤال مهم يطرح نفسه في ظل توسّع استخدام الهواتف الذكية والبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل في بيئات العمل: هل تنتهي علاقة الموظف بعمله بمجرد مغادرته مقر المنشأة وانتهاء ساعات الدوام؟

كثير من المنشآت باتت تعتمد على التواصل خارج ساعات العمل، وأحيانًا يتجاوز الأمر مجرد التذكير بمهام اليوم التالي، ليصل إلى تكليف الموظف بأعمال فعلية بعد انتهاء دوامه.

يرى خبير الموارد البشرية وقانون العمل الدكتور خالد رشاد خياط، عبر «عكاظ»، أن أي تواصل من المديرين والرؤساء مع الموظفين خارج أوقات الدوام، متى تضمّن تكليفًا بعمل فعلي، سواء عبر الهاتف أو «واتساب» أو البريد الإلكتروني، يُعد عملًا إضافيًا يستحق الموظف مقابله المالي. وبيّن، أن هذا يختلف عن مجرد التذكير بمهمة أو إبلاغ الموظف بعمل سينفذه في اليوم التالي، إذ إن التزام الموظف يكون خلال ساعات العمل المحددة فقط.

وأكد الخبير خياط، أن المادة 107 من نظام العمل تنص على دفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، كما أجاز النظام بموافقة العامل احتساب إجازة تعويضية بدلًا من المقابل المالي. كما يحق للعامل أيضًا طلب أن يكون التكليف بالعمل الإضافي مكتوبًا أو إلكترونيًا، مع تحديد الساعات المطلوبة، حفاظًا على حقوقه.

وأضاف، أن مفهوم العمل الإضافي لا يقتصر على بقاء الموظف داخل مقر المنشأة بعد انتهاء الدوام، بل يشمل أيضًا أي مهمة يُكلّف بها خارج مقر العمل، حتى لو كان الموظف في منزله، طالما أن التكليف تم خارج ساعات العمل الرسمية.

في ما يتعلق بإثبات الوقت المستغرق في تنفيذ المهام المرسلة إلكترونيًا، أوضح الخبير خياط، أن الأمر يخضع للإثبات بين العامل وصاحب العمل، ويمكن الاستناد إلى وقت إرسال التكليف ووقت تسليم المهمة بعد إنجازها، أو أن يوضح الموظف مسبقًا المدة المتوقعة لتنفيذ العمل.

وشدد خياط على أن للموظف حقًا كاملًا في عدم الرد على الاتصالات المتعلقة بالعمل بعد انتهاء الدوام، وله الحق في إغلاق هاتفه أو تجاهل الرسائل، باستثناء الوظائف التي ينص عقد العمل فيها على ضرورة بقاء الموظف متاحًا خارج ساعات الدوام مقابل بدل مالي محدد. كما أكد، أن الموظف غير ملزم بالانضمام إلى مجموعات «واتساب» الخاصة بالعمل إذا كان يستخدم هاتفه الشخصي ويتحمّل تكاليفه، وله الحق في مغادرة المجموعات أو حذفها، إلا إذا وفرت المنشأة هاتفًا خاصًا للعمل ونص العقد على استخدام تلك القنوات.

إصابة العمل خارج المنشأة

في جانب السلامة المهنية، أوضح خبير الموارد البشرية، أن صاحب العمل يتحمل مسؤولية أي إصابة يتعرض لها الموظف أثناء تنفيذ مهمة مرتبطة بالعمل خارج مقر المنشأة أو خارج وقت الدوام، وقد تُعد إصابة عمل وفق نظام العمل.

وحذّر من أن كثرة الاتصالات والطلبات المهنية خارج ساعات العمل قد تؤدي إلى إرهاق الموظف وانخفاض إنتاجيته، وربما الاحتراق الوظيفي، مؤكدًا ضرورة احترام خصوصية الموظف وظروفه الأسرية. وختم بالتأكيد على أن الأعمال القابلة للتأجيل يجب ترحيلها إلى وقت الدوام، بينما تُنفذ الحالات الطارئة فقط، مع حفظ حق الموظف في المقابل المالي عن العمل الإضافي.