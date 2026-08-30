استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ونوّه نائب أمير المنطقة الشرقية بما تشهده المنطقة من نمو متسارع في المجالات السياحية والترفيهية والاستثمارية، وما تمتلكه من مقومات وإمكانات تؤهلها لاستقطاب المزيد من المشاريع النوعية، مؤكداً أهمية مواصلة تهيئة البيئة الاستثمارية، بما يعزز النشاط الاقتصادي والسياحي، ويوسع فرص العمل والتنمية لأبناء وبنات الوطن.

وقدم الجبير لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن نجاح الموسم الأول من مشروع المدينة العالمية بالدمام، الذي استقطب أكثر من 3 ملايين زائر خلال خمسة أشهر، موضحاً أن الموسم الثاني يمثل نقلة تطويرية من خلال توسعة المرافق والأجنحة الدولية والمناطق الترفيهية والاستثمارية، وإضافة وجهات وتجارب جديدة في الثقافة والترفيه والذكاء الاصطناعي والروبوتات، مستهدفاً استقبال نحو 5.2 مليون زائر، إلى جانب توفير فرص عمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص في استثمار الأصول البلدية، وتعزيز جودة الحياة والنشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة.

ورفع الجبير الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لمشاريع أمانة المنطقة الاستثمارية.