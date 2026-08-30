تزخر المملكة العربية السعودية بأماكن لا تُقاس مساحتها على الخريطة، بل تُقاس بما تختزنه من ذاكرة، وما تركته من إرث، وما يحمله أهلها من اعتزاز بانتمائهم إليها.



ومن هذه الأماكن أحد رفيدة؛ تلك البلاد التي تقع في الجزء الجنوبي من مملكتنا الحبيبة والتي تقف في قلب المشهد التاريخي والجغرافي لمنطقة عسير، وتحمل في اسمها وديارها وأوديتها وجبالها صفحات طويلة من تاريخ المكان والإنسان، المكان الذي هو جزءٌ لا يتجزأ من السعودية العُظمى والإنسان الذي اشتهر بحب الوطن وقادته، وبالحكمة والفصل والإصلاح وقوّة الحُجّة.



رفيدة ليست مجرد اسم على خارطة، ولا حدودًا جغرافية تنتهي عندها منطقة وتبدأ أخرى؛ إنها حكاية انتماء، وامتداد تاريخي، وذاكرة اجتماعية تناقلتها الأجيال.



وفي قلب هذه البلاد تبرز أحد رفيدة، التي تُعد اليوم إحدى محافظات منطقة عسير، وتقع إلى الجنوب من أبها، وقد ارتبط اسمها تاريخيًا بقبيلة رفيدة من قحطان، حيث كانت من المواقع المهمة على طرق القوافل في جنوب الجزيرة العربية.



وما يلفت النظر في هذه المنطقة ليس التاريخ وحده، وإنما ذلك التداخل الجميل بين الطبيعة والإنسان؛ فالجبال والأودية والسهول لم تكن مجرد تضاريس، بل كانت جزءًا من حياة الناس، ومصدرًا للرزق والاستقرار، ومسرحًا لحكايات الآباء والأجداد.



وفي مثل هذه الأماكن، يصبح المكان جزءًا من شخصية الإنسان؛ فالإنسان لا يرث الأرض فقط، بل يرث معها أسماء المواضع، وذكريات الأجداد، والعادات، والقصص، والشعر، ومواقف الكرم والشجاعة، وكل ما يجعل للمكان روحًا لا تشبه سواه.



ولذلك فإن الحديث عن رفيدة هو حديث عن هوية جنوبية أصيلة، وعن مجتمع حافظ على موروثه، وفي الوقت نفسه شهد التحولات الكبرى التي عاشتها المملكة العربية السعودية؛ من حياة الأمس التي كانت تقوم على البساطة والترابط، إلى حاضرٍ تتسارع فيه التنمية وتتسع فيه آفاق التعليم والعمل والعمران.



والجميل أن التطور لا يعني بالضرورة أن نفقد ذاكرتنا، بل إن قيمة التنمية الحقيقية تظهر حين نستطيع أن نبني المستقبل دون أن نهدم الجسر الذي يصلنا بالماضي.



وهنا تبرز مسؤولية أبناء رفيدة قحطان: أن يحفظوا تاريخ منطقتهم، وأن يوثقوا روايات كبار السن، وأن يعرّفوا الأجيال الجديدة بمواضعها ورموزها وشخصياتها، وأن يحولوا هذا الإرث من مجرد ذكريات متداولة إلى معرفة موثقة تستطيع الأجيال القادمة قراءتها والاعتزاز بها.



رفيدة ليست ماضيًا يُروى فقط؛ إنها حاضرٌ يعيش، ومستقبلٌ يمكن أن يُبنى على إرثٍ عريق.



فالأوطان لا تُبنى بالحجر وحده، وإنما تُبنى أيضًا بالذاكرة، والهوية، والإنسان.



وحين نكتب عن رفيدة، فإننا لا نكتب عن مكان فحسب، بل نكتب عن أهلٍ أحبوا أرضهم، وأرضٍ احتفظت بحكاية أهلها.



تلك هي رفيدة قحطان؛ أرضٌ لها في التاريخ صفحة، وفي الذاكرة مكان، وفي القلب وطن.