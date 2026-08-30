حقق فريق ريال مدريد فوزاً عريضاً على ضيفه ملقا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

الفوز الثالث لـ«مورينيو»

وكان ريال مدريد قد افتتح الولاية الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوز صعب على إسبانيول 2-1، ثم اكتسح ريال سوسيداد 4-1 في الجولة الثانية.

أهداف المباراة

افتتح جود بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 19، ثم سجل لاعب ملقا ألفونسو هيريرو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، قبل أن يوقع كيليان مبابي على الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وأحرز أردا غولر الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 90+1، ليواصل ريال مدريد انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب «الليغا» مؤقتاً، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد وألافيس، اللذين خاضا 3 مباريات أيضاً، و3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستعد لمواجهة رايو فاليكانو غداً (الإثنين).