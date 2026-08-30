حقق تشيلسي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

الفوز الثالث لألونسو

وكان المدرب الإسباني قد استهل مشواره مع تشيلسي بفوز صعب على فولهام بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من البريميرليغ، ثم فاز على لوتون تاون 2-0 في كأس كاراباو، قبل أن يحقق انتصاره الثالث مع «البلوز» على برايتون.

أهداف المباراة

فرض تشيلسي هيمنته في الشوط الأول وسجل ثلاثة أهداف بتوقيع روميو لافيا وبيدرو نيتو وجواو بيدرو في الدقائق 4 و14 و32، قبل أن يقلص ماليك يالكوي الفارق لبرايتون في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل مهاجم تشيلسي جواو بيدرو هدفاً بالخطاً في مرماه في الدقيقة 63 ليقلص برايتون الفارق إلى هدف، لكن كول بالمر أحرز الهدف الرابع لفريق المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 74.

وسجل باسكال غروس هدفاً لبرايتون في الدقيقة 90+6، لكن الوقت لم يُسعف الضيوف لمحاولة إدارك التعادل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تقدم تشيلسي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق عن الأهداف عن كل من مانشستر سيتي وهال سيتي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز الثامن.