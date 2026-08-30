يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما لمغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أوردته صحيفة «آس» اليوم (الأحد).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كريم بنزيما لن يستمر مع الهلال، وسيغير المهاجم الفرنسي مساره بعد أسابيع من التكهنات حول احتمال رحيله عن ناديه الحالي.

بنزيما لا يفكر في الاعتزال

وأضاف التقرير أن بنزيما يمتلك عدة عروض لمواصلة مسيرته في ملاعب كرة القدم، إذ إن نيته هي الاستمرار في اللعب وليس الاعتزال.

هل يعود إلى الاتحاد؟

وتابعت الصحيفة أن انتقال غابرييل مارتينيلي إلى الهلال سيدفع بنزيما للبحث عن وجهة جديدة، وقد ترددت شائعات عن عودته إلى الاتحاد، كما ارتبط أيضاً باحتمالية الانضمام إلى الشباب.

أرقام بنزيما

وكان بنزيما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، قد انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الاتحاد، ومنذ ذلك الحين شارك في 16 مباراة بقميص «الزعيم»، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.