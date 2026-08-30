أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الأحد) رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلا في حالة إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات، مؤكداً أنها عملية بالغة التعقيد، وليست صفقة بسيطة.

وقال بيسكوف: «لقد طُرحت فكرة عقد قمة بين بوتين وترمب وزيلينسكي منذ فترة طويلة، وأنتم تعلمون جيداً موقف رئيس دولتنا، مثل هذا اللقاء لا يمكن عقده إلا لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات»، مضيفاً: «الاتفاقات ليست صفقة بسيطة، إنها عملية تسوية معقدة للغاية تتضمن عدداً هائلاً من التفاصيل».



في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: «نحن نستعد لاتصال جديد مع مبعوثي رئيس الولايات المتحدة ونفعل كل شيء لضمان ألا تظل الحرب الخيار الوحيد لما سيحدث بعد ذلك». وأضاف: «من المهم أن أمريكا تشاركنا العديد من آرائنا حول الوضع سواء على الجبهة أو في ما يتعلق بالضربات». وشدد على ضرورة أن تكون جبهته العسكرية نشطة قائلاً: «يجب أن نكون نشيطين، وهذا بالضبط كيف نعمل بنشاط، دون أيام عطلة».



ميدانياً، وجهت روسيا ضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باشرت الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا رداً على الهجمات المتواصلة لنظام كييف على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي. في المقابل، شنت أوكرانيا خلال الليل هجوماً بمسيرات على مصفاة نفط في شمال غرب روسيا، ما تسبب باندلاع حريق، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.