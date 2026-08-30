يستعد الفنان المصري أحمد الفيشاوي للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم «نمبر ون»، بعدما تعاقد على بطولة العمل الذي ينتمي إلى أجواء التشويق، فيما يواصل فريقه استكمال التعاقدات مع باقي أبطال الفيلم، تمهيداً لبدء التصوير خلال سبتمبر القادم.

تحضيرات العمل

ويخوض الفيشاوي تجربته الجديدة تحت قيادة المخرج أحمد عبدالله صالح، فيما يتولى شريف عبدالهادي كتابة الفيلم، ويعمل فريق العمل حالياً على وضع اللمسات النهائية، واختيار مواقع التصوير، إلى جانب استكمال العناصر الفنية استعداداً لانطلاق التصوير.

شخصية مختلفة

ويمثل «نمبر ون» تجربة جديدة للفيشاوي، إذ يعتمد العمل على أجواء التشويق، ويقدم له شخصية مختلفة عن بعض أدواره السابقة، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل الشخصية ومسار الأحداث خلال الفترة القادمة.

آخر أعمال الفيشاوي

وكان آخر ظهور سينمائي لأحمد الفيشاوي من خلال فيلم «سفاح»، الذي جمع بين أجواء الجريمة والرعب، وشارك في بطولته نور محمود، وصابرين، وسنتيا خليفة، وانتصار، ومريم الجندي، إلى جانب عدد من الفنانين.

والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وحقق اهتماماً جماهيرياً منذ طرحه في دور العرض السينمائية.