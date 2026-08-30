تدشّن الهيئة السعودية للمياه، في الأول من نوفمبر القادم، النسخة الافتتاحية من منتدى تنظيم المياه (Water Regulation Forum) في مدينة الرياض، ليكون منصة عالمية سنوية لتعزيز التميز التنظيمي والتعاون الدولي في قطاع المياه، بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها «IDRA».

ويجمع المنتدى منظمي المياه وصنّاع السياسات والخبراء وقادة القطاع من مختلف دول العالم، بمشاركة 28 متحدثاً من 24 دولة، و4 منظمات دولية و25 جهة حكومية، بما يعكس تنوع التجارب والنماذج التنظيمية المشاركة، ويتيح استعراض التجارب التنظيمية وتبادل الخبرات حول تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة في قطاع المياه.

ويُنظم المنتدى في سياق تطورات متسارعة يشهدها قطاع المياه عالمياً، تتطلب أطراً تنظيمية قادرة على مواكبة التحولات في الموارد والخدمات والتقنيات ونماذج الاستثمار، فيما تختلف سبل التعامل مع هذه التحولات من دولة إلى أخرى، وفق طبيعة مواردها المائية وأطرها المؤسسية والتنظيمية.

وتتناول أعمال المنتدى أبرز قضايا تنظيم القطاع عالمياً، بما يشمل الحوكمة، وإدارة الندرة، والامتثال، وأداء المرافق، والشراكة مع القطاع الخاص والتمويل، وإعادة الاستخدام، والتكامل التنظيمي، من خلال استعراض تجارب دولية متنوعة.

وينعقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها (IDRA World Congress 2026)، الذي تستضيفه المملكة في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض.

ومن المقرر أن يشهد الإعلان عن منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية حول العالم، على أن تنطلق نسختها الأولى عام 2027.