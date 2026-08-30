قرر مجلس إدارة شركة «البحر الأحمر العالمية»، في اجتماعه أخيراً، قبول استقالة المهندس هاني بن عثمان باعثمان من منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة، مع بقائه عضواً منتدباً لضمان سلاسة المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت بعد إتمام فترة الإشعار المحددة بثلاثة أشهر، وتزامناً مع استكمال مرحلة إعادة الهيكلة الشاملة. وشملت تلك الجهود تقليص الحضور في الأسواق الخارجية غير المجدية اقتصادياً، والتركيز كلياً على الأنشطة الجوهرية للشركة في قطاع النفط والغاز داخل المملكة عبر مصنع الجبيل.

وسيواصل باعثمان، بصفته عضواً منتدباً، دعم الأهداف الإستراتيجية ومتابعة المشاريع التنفيذية الجارية، وفي مقدمتها ملف زيادة رأس المال، فضلاً عن الإشراف المباشر على تسليم المهام لخليفته.

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس قراراً بتعيين المهندس غسان بن نبيل نصيف رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة اعتباراً من التاريخ ذاته. ويحمل نصيف سجلاً مهنياً وتنفيذياً يمتد لأكثر من 25 عاماً، تقلَّد خلالها مناصب متقدمة في مجالات الاستثمار، المصرفية للشركات، الاستشارات المالية، وإدارة عمليات التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة.