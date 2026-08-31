استهل منتخب السعودية تحت 20 عاماً مشواره في تصفيات كأس آسيا بفوز مهم على منتخب هونغ كونغ بهدفين دون مقابل، فيما قلب منتخب عُمان تأخره ليحقق الفوز على قطر 2-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 في الصين.



على استاد حمد بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، فرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات لقاءه أمام هونغ كونغ، وتمكن صهيب الهوساوي من افتتاح التسجيل (د:26)، وقبل نهاية الشوط الأول ضاعف المنتخب السعودي النتيجة عن طريق لؤي العبيدي الذي أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء.



واصل لاعبو المنتخب السعودي سيطرتهم في الشوط الثاني، واعتمد المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس على تهدئة اللعب والحفاظ على النتيجة، وتحقق ذلك لينال المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في التصفيات.



وفي اللقاء الآخر، قلب منتخب عُمان النتيجة وانتصر على نظيره القطري بهدفين لهدف، فبعد أن تمكن منتخب قطر من التقدم عن طريق مهند جميل (د:26)، عاد منتخب عُمان ليسيطر على اللقاء في الشوط الثاني ويحرز هدف التعادل بواسطة علي العلوي (د:64)، وعاد العلوي مجدداً ليهز شباك قطر محرزاً الهدف الثاني للمنتخب العماني (د:73)، لينتهي اللقاء بفوز عُمان على قطر بهدفين لهدف.



وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام عُمان، في حين بقي رصيد قطر وهونغ كونغ الصين خالياً من النقاط.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخميس القادم، فيلتقي منتخب عُمان نظيره السعودي، ويقابل منتخب هونغ كونغ الصين المنتخب القطري.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني.