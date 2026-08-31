فاز الزمالك على ضيفه السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الإثنين) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسام أشرف يفتتح التسجيل

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 40، بعد عرضية متقنة أرسلها الأنغولي شيكو بانزا من الجبهة اليسرى، قابلها حسام أشرف برأسية رائعة في الشباك.

محمد السيد يُضاعف التقدم

وضاعف محمد السيد تقدم «الفارس الأبيض» بهدف ثانٍ في الدقيقة 63، بعدما تسلم كرة في الجانب الأيمن، وتوغل داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة أرضية على يسار حارس المرمى.

بدر موسى يُقلص الفارق

وقلص بدر موسى النتيجة لصالح السويس بتروجت في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، نفذها على يسار حارس الزمالك مهدي سليمان، لكن الوقت لم يُسعف الضيوف لمحاولة إدراك التعادل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يصعد الزمالك إلى المركز الثاني -مؤقتاً- في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد السويس بتروجت عند نقطة واحدة في المركز الـ15.