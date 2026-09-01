أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للسيدات (2026-2027) بعد غد (الخميس) بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



واكتملت قائمة الأندية الـ12 المتنافسة عقب ختام الدور التمهيدي الأسبوع الماضي، الذي شهد مشاركة عدد قياسي من الأندية، قبل انطلاق النسخة الثالثة من أبرز بطولة للأندية للسيدات في القارة.



وسيتم توزيع الأندية على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية، لخوض منافسة الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بنظام التجمع في نوفمبر، على أن تتأهل ثمانية أندية إلى الأدوار الإقصائية، وهي أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في الترتيب العام.



وتأهلت ستة أندية مباشرة، وهي حامل اللقب نايغوهيانغ من كوريا الشمالية، إلى جانب الأندية الخمسة الأعلى تصنيفا، وهي ملبورن سيتي الأسترالي، وهواتشيون من كوريا الجنوبية، وإيناك كوبي ليونيسا الياباني، وبكين جينغتان الصيني، وهوتشي منه سيتي الفيتنامي، لتنضم إليها الأندية الستة التي تصدرت مجموعاتها في الدور التمهيدي.



وتسجل خمسة أندية ظهورها الأول في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي هواتشيون، وكوبي ليونيسا، وبكين جينغتان، و25 نيسان، وأياوادي.



وتم توزيع الأندية المشاركة في القرعة على أربعة مستويات، إلى جانب مستوى إضافي للمضيفين، استناداً إلى تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية للسيدات (2024-2025).



وستجرى قرعة الأدوار الإقصائية في ديسمبر 2026، قبل انطلاق دور ربع النهائي، الذي ستستضيفه الأندية الأربعة الأعلى تصنيفاً، وهي أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاث وأفضل فريق يحتل المركز الثاني، على أن تقام مباريات ربع النهائي في مارس بنظام مباراة واحدة.