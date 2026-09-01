الهلال × الأهلي

الجولة الثالثة – دوري روشن السعودي 2026 - 2027

يدخل الهلال والأهلي مواجهة من أبرز قمم دوري روشن السعودي، مساء اليوم، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من موسم 2026-2027، في كلاسيكو يأتي مبكرًا لكنه يحمل أهمية كبيرة للفريقين، خصوصًا مع رغبة كل طرف في توجيه رسالة قوية إلى بقية المنافسين منذ بداية الموسم.

الهلال يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بداية قوية في الدوري، ونجح في تحقيق الانتصار على الفيصلي والفيحاء والخليج، فيما يخوض الأهلي اللقاء بعد بداية جيدة بالفوز على الدرعية وأبها، قبل أن يتلقى خسارته أمام الخلود في الجولة الأخيرة.

طريقة اللعب

الهلال:

يعتمد المدرب سيموني إنزاغي على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، مع الاستفادة من جودة خط الوسط وقدرة روبن نيفيز وسيرجي سافيتش على التحكم في إيقاع المباراة، إلى جانب سرعة التحول الهجومي واستغلال المساحات. ويملك الهلال حلولًا متعددة في الثلث الأخير، خصوصًا مع وجود ثيو هيرنانديز وكريسينسيو سامرفيل ومحمد قادر ميتي.

الأهلي:

يدخل المدرب مارينو بوسيتش المواجهة بأسلوب يعتمد على التنظيم والتوازن بين الخطوط، مع الاستفادة من قوة خط الوسط وقدرة إدوارد سبيرتسيان وأرتيم بوندارينكو وفالنتين أتانجانا على بناء الهجمات والتحكم في الكرة. ويملك الأهلي في الثلث الهجومي أسماء قادرة على صناعة الخطورة، يتقدمها إيفان توني وفرانسيسكو ترينكاو وفراس البريكان.

التشكيل المتوقع

الهلال (4-2-3-1)

ياسين بونو

ثيو هيرنانديز – علي لاجامي – خاليدو كوليبالي – محمد محزري

سيرجي سافيتش – روبن نيفيز

محمد كنو – سلطان مندش – كريسينسيو سامرفيل

قادر ميتي

الأهلي (4-3-3)

إدوارد ميندي

ريان حامد – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد

فالنتين أتانجانا – أرتيم بوندارينكو – إدوارد سبيرتسيان

فرانسيسكو ترينكاو – إيفان توني – فراس البريكان

نقاط القوة والضعف

الهلال:

نقاط القوة:

* البداية القوية وتحقيق الانتصارات في مبارياته الأخيرة.

* جودة خط الوسط وقدرته على التحكم في إيقاع المباراة.

* التنوع الهجومي ووجود أكثر من لاعب قادر على صناعة الخطورة.

* خبرة ياسين بونو وثيو هيرنانديز وكوليبالي في المباريات الكبيرة.

* اللعب على أرضه وبين جماهيره.

نقاط الضعف:

* المساحات التي قد تظهر خلف الظهيرين عند التقدم.

* ضرورة التعامل بحذر مع التحولات الهجومية للأهلي.

* الأخطاء الفردية في الخط الخلفي قد تمنح الأهلي فرصًا خطيرة.

الأهلي:

نقاط القوة:

* جودة العناصر الهجومية وتعدد الخيارات أمام المرمى.

* وجود إيفان توني كمهاجم قادر على استغلال الكرات داخل منطقة الجزاء.

* قوة خط الوسط بوجود سبيرتسيان وأتانجانا وبوندارينكو.

* القدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

نقاط الضعف:

* التأثر بالخسارة الأخيرة أمام الخلود.

* صعوبة التعامل مع ضغط الهلال والاستحواذ المتوقع.

* الحاجة إلى تقليل المساحات بين خطي الوسط والدفاع.

* التعامل مع سرعة الهلال في التحولات الهجومية.

ورقة الحسم

الهلال – كريسينسيو سامرفيل:

يمثل الجناح الهولندي أحد أبرز الحلول الهجومية للهلال، بفضل سرعته وقدرته على التحرك في المساحات ومواجهة المدافعين واحدًا ضد واحد، وهو ما قد يمنح الهلال أفضلية في حال نجاحه في الوصول إلى المناطق الهجومية.

الأهلي – إيفان توني:

يعول الأهلي على مهاجمه الإنجليزي في قيادة الخط الهجومي، واستغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، خصوصًا مع امتلاكه القدرة على التسجيل والتحرك بين المدافعين، إلى جانب قدرته على الاستفادة من العرضيات والكرات المباشرة.

المواجهات التاريخية

تحمل مواجهة الهلال والأهلي تاريخًا طويلًا من المنافسة، ويتفوق الهلال في سجل مواجهات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، إذ التقيا في 107 مباريات، فاز الهلال في 48 مواجهة مقابل 26 انتصارًا للأهلي، بينما انتهت 33 مباراة بالتعادل.

القيمة السوقية

تأتي القمة بين فريقين يملكان قيمتين سوقيتين مرتفعتين، لكن الأهلي يتصدر حاليًا قائمة الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية بنحو 199.7 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الهلال نحو 175 مليون يورو، وفق أحدث بيانات ترانسفير ماركت المنشورة في أغسطس 2026.

ويعكس التقارب الكبير في القيمة السوقية حجم الإمكانات التي يمتلكها الفريقان، مع وجود أسماء عالمية قادرة على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات.

موعد المباراة

الثلاثاء1 سبتمبر 2026

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: المملكة أرينا

الجولة: الثالثة من دوري روشن السعودي 2026 - 2027

الناقل: ثمانية الرياضية

الخلاصة

- تفاصيل صغيرة تحسم القمة؛ التركيز، واستغلال الفرص، والقدرة على التعامل مع الضغط، وربما هدف واحد قد يغير شكل المباراة بالكامل.

- ثلاث نقاط ستكون على المحك، لكن أهمية المواجهة تتجاوز ذلك بكثير؛ فالفائز سيخرج بثقة إضافية ورسالة قوية للمنافسين، بينما سيجد الخاسر نفسه أمام مهمة مبكرة لتصحيح المسار.