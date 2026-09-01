كشفت مصادر «عكاظ» عن اتفاق نادي الشباب مع المدافع الدولي علي البليهي للعودة إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسم واحد.



وتأتي عودة البليهي إلى الشباب بعد تجربته السابقة مع الفريق الموسم الماضي قادماً من الهلال بنظام الإعارة، قبل أن يعود إلى الهلال مع نهاية الموسم.



وكان الهلال قد اتفق أخيراً مع البليهي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليصبح اللاعب متاحاً للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ومن المنتظر أن تمثل عودة البليهي إضافة لخط دفاع الشباب، في ظل خبرته الكبيرة ومشاركاته الطويلة في دوري روشن.