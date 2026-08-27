أعلنت وزارة الرياضة الجزائرية تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الجزائري لكرة القدم، الذي كان مقرراً انطلاقه اليوم (الخميس)، إلى جانب كافة المنافسات الرياضية، تضامناً مع أسر ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض الولايات وسط وشرق البلاد.

تعازٍ لأسر الضحايا

وقالت وزارة الرياضة، في بيان عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بعدد من ولايات وسط وشرق الوطن، وما خلّفته الحرائق من ضحايا ومصابين، يتقدّم قطاع الرياضة، بكل مكوّناته، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

تعليق كافة المنافسات الرياضية

وأضاف البيان: «تعبيراً عن التضامن الوطني والوقوف إلى جانب أسر الضحايا في هذا الظرف الأليم، يعلن قطاع الرياضة تأجيل كافة المنافسات الرياضية الوطنية، تماشياً مع قرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام».

تنكيس العلم في المنشآت الرياضية

واختتم البيان: «كما سيتم تنكيس العلم الوطني على مستوى مختلف المنشآت الرياضية، تجسيداً لروح التضامن والوفاء لضحايا هذه الفاجعة، رحم الله ضحايا هذه الفاجعة، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وحفظ الله الجزائر وشعبها من كل مكروه».