أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، رفضه عرضاً من نادي كونيا سبور التركي للتعاقد مع نجمه إمام عاشور، مغلقاً الباب أمام رحيل لاعبه.

«ليس للبيع»

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، ذكر النادي أنه أرسل خطاباً اليوم إلى نادي كونيا سبور التركي، جاء فيه: «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تُسدَّد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضاً للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع إمام عاشور، لكن الأهلي نفى وصول عرض رسمي.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد الدولي المصري مع الأهلي حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدر قيمته السوقية بخمسة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام عاشور مع الأهلي

وخاض إمام عاشور 19 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها هدفين، وقدم ست تمريرات حاسمة.

تألق مونديالي

وخطف إمام عاشور الأضواء بتألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ سجل هدفين خلال البطولة، أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، وفي شباك أستراليا في دور الـ32.