أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، واستهدفت مطار أبوالظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية.

وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تشدد على رفضها لهذا الاعتداء السافر، وتجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، كما تؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق».