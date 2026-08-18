أكد أمير منطقة نجران رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة نجران الصحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ودعم متطلبات برنامج المدن الصحية ومبادراته، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة، واستكمال متطلبات الاعتماد للمدن الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اطلاعه في مكتبه على تقرير مدينة خباش الصحية وجاهزيتها للتقييم المبدئي ضمن برنامج المدن الصحية، الذي قدمه المدير العام لفرع وزارة الصحة بمنطقة نجران نائب رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة نجران الصحية الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، بحضور محافظ خباش رئيس اللجنة الرئيسية لمدينة خباش الصحية طلال بن درزي العردان، ومشرف برنامج المدن الصحية بمنطقة نجران الدكتورة منار السلوم، وعدد من منسوبي فرع الصحة بالمنطقة.

واستعرض أمير منطقة نجران ما أُنْجِز من متطلبات تصنيف مدينة خباش الصحية، ومراحل الاستعداد للتقييم المبدئي، والمبادرات المجتمعية المنفذة، ومن بينها مبادرة «خباش.. درب آمن»، الهادفة إلى الحد من الحوادث المرورية المرتبطة بالإبل السائبة، وتعزيز السلامة على الطرق، بمشاركة (17) شريكًا وأكثر من (50) متطوعًا، من خلال استخدام أجهزة تتبع للإبل، وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية والأطواق العاكسة للضوء، إلى جانب توعية ملاك الإبل ومستخدمي الطرق، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والحد من مخاطر الحوادث، ومستجدات برنامج المدن الصحية بالمنطقة، والجهود المبذولة لاستكمال متطلباته.