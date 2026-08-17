أعلن وزير التعليم يوسف البنيان أن خروج المعلمين والمعلمات، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، سيكون بنهاية اليوم الدراسي وفق الجدول المعتمد لكل مدرسة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن هذا التنظيم سيُطبق وفق الجداول الدراسية المعتمدة في المدارس.

كما أعلن إطلاق «بوابة التعليم» رسميًا، لتكون وجهة موحدة لجميع خدمات التعليم في مكان واحد.

وأكد أن نظام التعليم العام، الذي صدر بالأمر السامي الكريم، يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم وحوكمته، وامتدادًا لجهود وزراء التعليم السابقين والجهات الحكومية الشريكة.