ثلاثة هواتف قابلة للطي تلبي احتياجات مختلفة، وذكاء اصطناعي يختصر الخطوات، وساعات ذكية تساعد على تحويل مؤشرات العافية إلى إرشادات عملية على مدار اليوم؛ روي تشانغ، رئيس سامسونج السعودية للإلكترونيات، يوضح كيف تنعكس هذه التجربة المتكاملة على حياة المستخدمين في المملكة.

تحوّل الهاتف الذكي في حياتنا من جهاز نلجأ إليه عند الحاجة إلى رفيق يفهم روتيننا، وينجز بعض المهام نيابةً عنا، ويتابع عافيتنا بهدوء. ومع الإطلاق الإقليمي لسلسلة Galaxy Z8، إلى جانب Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9، تقدم سامسونج هذه الرؤية للمستهلكين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. في هذه المقابلة الحصرية، يتحدث روي تشانغ، رئيس سامسونج السعودية للإلكترونيات، عن القيمة التي تضيفها التشكيلة الجديدة إلى تفاصيل الحياة اليومية، سواء في العمل أو المنزل أو أثناء الأنشطة الخارجية، ويوضح لماذا يرى أن الأجهزة القابلة للطي أصبحت مهيأة لتكون خيارًا واسع الانتشار بين المستهلكين في المملكة.

س1. تقدم سامسونج مع سلسلة Galaxy Z8 أكثر تشكيلاتها تنوعًا من الأجهزة القابلة للطي حتى الآن، عبر ثلاثة أجهزة مختلفة في السعودية. ما الفكرة التي تقف وراء هذا التنوع؟

تنطلق الفكرة من حقيقة بسيطة: عملاؤنا لا يعيشون بالطريقة نفسها، وبالتالي تختلف احتياجاتهم وتوقعاتهم من هواتفهم. وعلى مدى ثمانية أجيال من الابتكار في الأجهزة القابلة للطي، رأينا المهني الشاب يدير أعماله وتقاريره أثناء التنقل، ومحب المحتوى يمضي ساعات في المشاهدة والقراءة، وصانع المحتوى يبحث عن هاتف يجمع بين الإمكانات المتقدمة والتصميم الذي يعبّر عن شخصيته. لكل منهم أسلوب استخدام مختلف، ومن هنا جاءت سلسلة Galaxy Z8 لتقدم لكل مستخدم جهازًا أقرب إلى احتياجاته.

إذا كان هاتفك يؤدي دور مكتبك أيضًا، فإن Galaxy Z Fold8 Ultra يمنحك، عند فتحه، مساحة عمل رحبة على شاشة بحجم 8 بوصات؛ حيث يمكنك مقارنة مستندين جنبًا إلى جنب، وتعديل عرض تقديمي، ومراجعة الصور الملتقطة بكاميرته بدقة 200 ميجابكسل بأدق تفاصيلها. وبمعنى عملي، يصبح مكتبك في جيبك.

أما لمن يقضي وقتًا أطول في القراءة والتصفح ومشاهدة المحتوى، فيأتي Galaxy Z Fold8 بشاشة أعرض وأبعاد مريحة للاستخدام، تجعله مناسبًا لقراءة الكتب الإلكترونية ومشاهدة الفيديوهات. كما أنه أخف جهاز قابل للطي صنعناه حتى الآن، بوزن لا يتجاوز 201 غرام، ما يجعله مريحًا في اليد حتى خلال جلسات المشاهدة الطويلة.

ويخاطب Galaxy Z Flip8 المستخدم الذي يريد أن تكون التقنية امتدادًا لأسلوبه الشخصي؛ فهو أكثر هواتفنا الصدفية أناقة حتى الآن، بوزن 180 غرامًا وسماكة 6.1 ملم. كما تتيح شاشة الغطاء FlexWindow المعاد تصميمها الوصول إلى ما تحتاجه بنظرة واحدة، لتتمكن من قراءة الرسائل والرد عليها وإنجاز عدد من المهام من دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

الخلاصة هي أن الجهاز يتكيف مع المستخدم، وليس العكس. ولهذا صممنا كل جهاز في السلسلة ليلائم الطريقة التي يعيش ويعمل ويتواصل بها مستخدموه بالفعل.

س2. تثير التصاميم الأنحف عادةً مخاوف بشأن البطارية والمتانة. كيف تنعكس الهندسة التي تقف وراء سلسلة Z8 على الاستخدام اليومي؟

لسنوات، ارتبط اختيار الهاتف القابل للطي ببعض التحفظات المعروفة: سماكة ملحوظة في الجيب، وطيّة واضحة على الشاشة، وبطارية قد تثير القلق قبل نهاية اليوم. أما مع سلسلة Galaxy Z8، فعملنا على معالجة هذه الجوانب واحدًا تلو الآخر، ليشعر المستخدم أولًا بأنه يحمل هاتفًا رائدًا ومتكاملًا، ثم تأتي تجربة الشاشة الكبيرة لتضيف بُعدًا آخر إلى الاستخدام.

بدأ الحل من داخل الشاشة نفسها، مع بنية Flex Titanium الجديدة التي تجمع بين غشاء مصنوع من سبيكة التيتانيوم وصفيحة معززة أسفل اللوحة. والنتيجة العملية هي شاشة أكثر استواءً، وطيّة تكاد لا تُلحظ، ومتانة أكبر في مواجهة متطلبات الاستخدام اليومي. كما أتاحت لنا قوة هذه البنية ونحافتها تقديم Galaxy Z Fold8 Ultra بسماكة لا تتجاوز 4.1 ملم عند فتحه، ليكون أنحف جهاز Fold قدمناه حتى الآن، مع بطارية كبيرة بسعة 5,000 ملّي أمبير في الساعة.

لكن ما يهم المستخدم في النهاية هو التجربة الفعلية: هاتف ينزلق بسهولة في الجيب، ويواصل العمل بثقة طوال يوم حافل بالملاحة ومكالمات الفيديو ومشاهدة المحتوى، ثم يستعيد طاقته بسرعة بفضل الشحن السريع بقدرة 45 واط عندما يمتد اليوم لساعات أطول. فالنحافة في حد ذاتها مجرد رقم؛ أما قيمتها الحقيقية، فتكمن في أن تستمتع بهاتف رفيع وخفيف من دون أن تضطر إلى التنازل عن الأداء أو راحة البال.

س3. ينتقل الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة من الأدوات البسيطة إلى مساعدين يتصرفون بالنيابة عن المستخدم. كيف يظهر Galaxy AI على سلسلة Z8 خلال يوم عادي؟

لنأخذ صباحًا عاديًا كمثال. قبل أن تفتح أول تطبيق، يكون Now Brief قد أعدّ لك موجزًا شخصيًا يجمع جدولك، وحالة المرور على طريقك، وأبرز ما يستحق انتباهك خلال اليوم. وحين تراسل زميلًا لترتيب موعد للغداء، يقترح Now Nudge الخطوة التالية مباشرة داخل المحادثة، مثل مشاركة موقعك أو إضافة الموعد إلى التقويم. وعلى شاشة Galaxy Z Fold8 Ultra الكبيرة، يجمع Gemini Notebook ملاحظاتك وملفاتك ومستنداتك في مساحة واحدة، لتستعد لاجتماعك من دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة. واليوم، يستطيع Galaxy AI تنفيذ مهام عبر أكثر من 40 تطبيقًا وخدمة نستخدمها يوميًا. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لذكاء الهاتف: في عدد الخطوات التي يختصرها، والوقت والجهد اللذين يوفرهما عليك.

لكن هذا المستوى من المساعدة يتطلب فهم سياقك الشخصي، ولذلك تبدأ التجربة من الخصوصية. فبياناتك وسياقك الشخصي لا يحتاجان إلى مغادرة الجهاز؛ إذ تجري معالجتهما وحمايتهما على الهاتف نفسه، مع منظومة Samsung Knox التي توفر الحماية حتى مستوى المكونات. كما تمنحك لوحة AI Assistant Activity Dashboard الجديدة رؤية واضحة لما أنجزه الذكاء الاصطناعي نيابةً عنك، مع إمكانية إيقاف أي وظيفة بلمسة واحدة.

بالنسبة إلينا، الثقة ليست مجرد وعد، بل ميزة نصممها ونهندسها بعناية، تمامًا كما نفعل مع أي ميزة أخرى في الجهاز.

س4. ترفع سامسونج في أجهزتها القابلة للارتداء الجديدة شعار «لا تكتمل الصحة إلا مع الساعة». ماذا يعني ذلك للمستخدم العادي، بعيدًا عن الرياضيين؟

يحتاج معظم الناس إلى إرشادات أوضح أكثر من حاجتهم إلى مزيد من البيانات الصحية. ولأن Galaxy Watch ترافق المستخدم على مدار اليوم، يمكنها مساعدته على فهم أنماط نومه ونشاطه وتعافيه، ثم ترجمة هذه المؤشرات إلى توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية.

ومن هذا المنطلق، تصبح Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9 رفيقتين للعافية اليومية. فمن خلال بناء خط أساس شخصي استنادًا إلى مؤشرات العافية التي تدعمها الساعة، يمكنها رصد التغيرات ذات الدلالة وإبراز ما قد يستحق اهتمام المستخدم. وتسهّل ميزة Heart Health Score فهم مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية، بينما تساعد Daily Cardio Load على تحقيق توازن أفضل بين النشاط والتعافي.

وقد صُممت هذه الميزات لدعم اللياقة والعافية، وليس لتشخيص الحالات الطبية أو علاجها، كما أنها لا تُغني عن الاستشارة الطبية المتخصصة. وإذا رصدت الساعة نمطًا غير معتاد، أو كانت لدى المستخدم أي مخاوف صحية، فمن الأفضل استشارة مختص مؤهل في الرعاية الصحية.

س5. صُممت Galaxy Watch Ultra2 للهواء الطلق. كيف تلائم الطريقة التي يقضي بها الناس في السعودية وقتهم خارج المنزل؟

للحياة في الهواء الطلق بالسعودية طابعها الخاص؛ من «كشتة» نهاية الأسبوع في الصحراء، إلى المسارات الجبلية وساحل البحر الأحمر. وفي مثل هذه البيئات، تثبت التقنية قيمتها عندما تكون موثوقة وتؤدي دورها من دون أن تشتت المستخدم عما حوله. يصل سطوع شاشة Galaxy Watch Ultra2 إلى 5,000 nits كحد أقصى، ما يساعد على قراءة المعلومات الأساسية تحت أشعة الشمس القوية. كما تأتي الساعة بهيكل من التيتانيوم مقاوم للصدمات، وسوار أعيد تصميمه لتوفير مزيد من الراحة والثبات في أجواء الحرارة والتعرق وخلال ساعات الارتداء الطويلة.

وخلال المشي في الصحراء أو على المسارات الجبلية، تتيح ميزة Trail Run على المعصم الاطلاع على بيانات الارتفاع والتقدم في الصعود وطبيعة التضاريس، ما يساعد المستخدم على فهم مساره وضبط وتيرته بصورة أفضل. كما تستند إرشادات الترطيب إلى تقدير كمية السوائل المفقودة عبر التعرق نسبةً إلى وزن الجسم، لتقديم توصيات بشأن توقيت شرب السوائل وكميتها، وهي ميزة تكتسب أهمية خاصة في مناخ المملكة. أما في «الكشتة» أو خلال عطلة نهاية أسبوع أطول خارج المنزل، فتساعد البطارية بسعة 800 ملّي أمبير في الساعة على تقليل الحاجة إلى البحث المتكرر عن مصدر للشحن.

وعلى ساحل البحر الأحمر، تتتبع Galaxy Watch Ultra2 تلقائيًا عمق الغوص ومدته ودرجة حرارة المياه، مع دعم معايير EN13319 وتصنيفي 10ATM وIP69K. ومن المتوقع أن تتوفر في وقت لاحق من هذا العام، عبر تطبيق Ultra2 Diving، إمكانات إضافية طُورت بالتعاون مع Mares، تشمل معدلات الصعود والهبوط وحدود الغوص الآمن. أما للاستخدام اليومي، فتقدم Galaxy Watch9 تجربة متكاملة للصحة والعافية ضمن تصميم أخف وأكثر راحة.

س6. كيف تتكامل الأجهزة الجديدة القابلة للطي مع الساعات، وما الذي يمنحه هذا التكامل للمستهلك في السعودية؟

تتجلى قيمة التكامل في تلك اللحظات الصغيرة التي تختصر فيها التقنية خطوة أو توفر جهدًا. فعلى مدار الوقت، تجمع الساعة مؤشرات النشاط والعافية التي تدعمها، بينما تمنحك شاشة Galaxy Z Fold8 الأكبر مساحة أوضح لاستعراض هذه الأنماط وفهمها. وعندما تكون يداك مشغولتين، يمكنك الوصول مباشرة من معصمك إلى إمكانات المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من دون الحاجة إلى إخراج الهاتف. كما يمكنك إدارة خدمات دعم الأجهزة وتشخيصها، إلى جانب خدمات Samsung Care+ المتاحة للأجهزة المؤهلة، بسهولة أكبر ومن مكان واحد.

في سامسونج السعودية للإلكترونيات، نقيس النجاح بسؤال بسيط: هل تمنح تقنيتنا الناس مساحة أكبر لما يهمهم حقًا؛ مزيدًا من التركيز في العمل، ومزيدًا من الحضور في المنزل، وثقة أكبر في رحلة العافية اليومية؟ مع سلسلة Galaxy Z8 وتشكيلة Galaxy Watch الجديدة، نعتقد أن الإجابة لدى المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة ستكون «نعم» واضحة، ونتطلع بحماس إلى أن يختبروا هذه التجربة بأنفسهم.