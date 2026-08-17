انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 11.62 نقطة ليقفل عند مستوى 109,08.06 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات ريدان، وبترو رابغ، والمملكة، وسيسكو القابضة، ورتال الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكثيري، وأماك، وصناعات، وولاء، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وبترو رابغ، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا 153.07 نقطة ليقفل عند مستوى 21515.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 1.3 مليون سهم.