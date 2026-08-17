في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها أحياء الإسكندرية، تحولت مكالمة هاتفية عابرة تحمل ادعاءات غير مؤكدة إلى دافع وراء سفك الدماء داخل شقة سكنية بـ«الرمل»، بعدما تجرد شابان من مشاعر الأخوة وقررا تنفيذ اعتداء قاتل بحق شقيقتهما العشرينية.

بدأت المأساة ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود جثة لفتاة (29 عاماً) داخل غرفة نومها. وبحضور فرق المباحث الجنائية والطب الشرعي، كشفت المعاينة الميدانية وجود إصابة ذبحية قطعية في الرقبة، إلى جانب طعنات متفرقة ونزيف حاد أودى بحياتها قبل وصول أي إغاثة.

وكشفت تحريات المباحث وتفاصيل التحقيقات مع المتهمين التسلسل الخاطف والأليم لما جرى قبل مغادرة الشقيقين موقع الجريمة:

الاتصال المسموم: تلقت الأسرة معلومات من أحد المعارف يزعم فيها رؤية غرباء يدخلون منزل الفتاة، ما دفع الشقيق الأصغر (22 عاماً) للاستعانة بالأكبر والتوجه فوراً للمكان.

الربط بالحبال: عقب وصولهما، نشبت مشادة كلامية لم تستمر طويلاً، حيث قام الأخوان بشل حركة شقيقتهما وتكبيلها تماماً باستخدام حبل لمنعها من الهرب أو الصراخ.

الاستعانة بسكينين: جلب الشقيق الأصغر سكيناً من المطبخ وسدد به ضربة حادة لرقبتها، وعندما تعطل السكين الأول نتيجة قوة الاعتداء، استبدلاه بسلاح أبيض آخر لإكمال الجريمة قبل الفرار.

وأسفرت تحركات فرق البحث عن تحديد مكان تواري الشقيقين وضبطهما خلال ساعات، حيث تم اقتيادهما لمكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية وشرح كيفية إحكام السيطرة على الضحية وتنفيذ الاعتداء.

وبعرضهما على النيابة العامة، أصدرت قراراً بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحريز أدوات الجريمة وإرسالها للطب الشرعي، وتكليف المباحث بإعداد التقرير النهائي حول ملابسات الجريمة ودوافعها.