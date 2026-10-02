تشير دراسة صينية إلى أن الاستغناء الكامل عن الأغذية الحيوانية في سن متقدمة قد لا يكون الخيار الأفضل لبعض كبار السن، بعدما ربط الباحثون بين تناول مصادر حيوانية باعتدال وارتفاع فرص بلوغ سن المائة، خصوصاً لدى من يعانون من نقص الوزن.

شملت الدراسة أكثر من 5000 شخص في الصين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فأكثر، واعتمدت على بيانات جمعت ضمن «الدراسة الصينية الطولية لطول العمر الصحي» بين عامي 1998 و2018.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين لم يتناولوا اللحوم كانوا أقل احتمالاً لبلوغ سن المائة مقارنة بآكلي اللحوم، لكن هذا الفارق ظهر بصورة أساسية لدى من يعانون من نقص الوزن، فيما لم يُلاحظ تأثير واضح لدى كبار السن ذوي الوزن الصحي.

كما وجد الباحثون أن من تناولوا الأسماك أو البيض أو منتجات الألبان دون اللحوم امتلكوا فرصاً مماثلة تقريباً لآكلي اللحوم في بلوغ سن المائة.

ويرى الباحثون أن التفسير قد يرتبط بتغير الحاجات الغذائية مع التقدم في العمر، إذ تزداد أهمية الحصول على البروتين وفيتامين «د» و«ب12» والكالسيوم للحفاظ على الكتلة العضلية وصحة العظام والحد من سوء التغذية والوهن.

ورغم ارتباط الأنظمة النباتية في دراسات سابقة بفوائد صحية عدة، شددت النتائج على أن حاجات كبار السن تختلف عن الفئات الأصغر عمراً، وأن إدخال كميات معتدلة من الأغذية الحيوانية قد يساعد بعضهم على الحصول على العناصر الغذائية الضرورية.