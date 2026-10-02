عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية بطرح أغنيتين جديدتين دفعة واحدة، هما «خاين» و«كان عندك كام سنة»، ضمن ألبومها الغنائي الجديد، الذي تواصل من خلاله تقديم أعمالها خلال عام 2026.

وأطلقت شيرين الأغنيتين اليوم الخميس 1 أكتوبر، عبر منصات الموسيقى المختلفة، بالتزامن مع نشرهما على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتلتقي بجمهورها من خلال أحدث إصداراتها بعد فترة من التحضير للألبوم.

ويأتي طرح العملين ضمن خطة شيرين لإطلاق أغنيات ألبومها الجديد تباعًا، لتضيف بذلك إصدارين إلى رصيد أعمالها الغنائية التي قدمتها خلال العام الجاري.

تفاصيل أغنية «خاين»

وتتعاون شيرين عبد الوهاب في أغنية «خاين» مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع أحمد إبراهيم، بينما تولى توما أعمال الماستر.

وتتناول كلمات الأغنية مشاعر الخذلان واكتشاف حقيقة الطرف الآخر في علاقة عاطفية، وتقول شيرين في أحد مقاطعها: «أنت عارف اسمه إيه.. اسمه خاين.. كنت على نياتي باين».

إصدارات متتالية خلال 2026

ويأتي طرح «خاين» و«كان عندك كام سنة» بعد مجموعة من الأغنيات التي قدمتها شيرين عبد الوهاب خلال العام الجاري، من بينها «الحضن شوك» و«تباعًا تباعًا»، إلى جانب الدويتو الغنائي «بحرية» الذي جمعها بالفنان محمد حماقي.

حقيقة ارتباطها

يشار إلى أن أثار ظهور شيرين عبد الوهاب بخاتم في يدها تكهنات حول ارتباطها مجددًا، مع ربط البعض الأمر بمدير أعمالها ناصر بيجاتو، إلا أنه نفى لـ«عكاظ» هذه الأنباء، موضحًا أن ما ارتدته شيرين مجرد خاتم عادي وليس دبلة، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة عاطفية بينهما، وأنها لا ترتبط حاليًا بأي شخص.