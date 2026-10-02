منح الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة جورجي جيسوس، المهاجم رافائيل لياو القميص رقم 7 خلال مواجهة الدنمارك المقررة اليوم (الخميس) في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب.

قرار اضطراري

ووفقاً لقائمة اللاعبين التي نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يتم نشرها دائماً صباح يوم المباراة، سيرتدي لياو القميص رقم 7، إذ تنص لوائح البطولة على عدم بقاء أي رقم شاغر ضمن تسلسل الأرقام المخصصة لقائمة الفريق.

وبذلك، سيتغير القميص رقم 7 في تشكيلة البرتغال، بعدما ارتداه كريستيانو رونالدو «دون انقطاع» منذ موسم 2007-2008، لكن بإمكان «الدون» استعادة رقمه حال قرر العودة مجدداً لتمثيل منتخب البرتغال.

توتر العلاقة مع جيسوس

وتوترت العلاقة بين رونالدو وجيسوس خلال الأيام الماضية، بسبب جلوس «الدون» على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام النرويج.

رونالدو يغادر المعسكر

ورغم محاولات التهدئة، أعلن رونالدو مغادرة معسكر البرتغال، وذلك بعد ساعات قليلة من مؤتمر جيسوس، الذي أكد خلاله أنه لن يغير قناعاته الفنية، حتى لو كان ذلك من أجل قائد المنتخب.

«الدون» مهدد بعقوبة قاسية

ووفقاً للوائح التأديبية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إذا «تغيب لاعب تم استدعاؤه رسمياً أو لم يحضر دون مبرر جلسة تدريبية أو مباراة أو نشاطاً للمنتخبات الوطنية، أو ما يتعلق بالتمثيل الرياضي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم»، فإنه سيُعاقب بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 يورو.