لم يكن كاسبر شمايكل يتخيل أن تنقلب حياته بهذه السرعة.. فبعد عقود قضاها بين التدريبات والمباريات وتحت ضغط المنافسة، وجد الحارس الدنماركي السابق نفسه فجأة خارج الملاعب، بعدما أجبرته إصابة قوية في الكتف على إسدال الستار على مسيرته في سن الـ39.

ابتعد شمايكل عن المنافسات منذ فبراير الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، لينهي مسيرة حافلة كان أبرز فصولها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، إلى جانب سنوات طويلة مع منتخب الدنمارك وعدد من الأندية الأوروبية.

فبدلًا من الاستيقاظ على مواعيد التدريبات والاستعداد للمباريات والسفر مع الفريق، وجد شمايكل نفسه أمام حياة مختلفة تمامًا، مليئة بمسؤوليات جديدة، ومحاولات مستمرة للتأقلم مع واقع لم يكن مستعدًا له.

وخلال اجتماع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تحدث شمايكل بصراحة عن تفاصيل أيامه الجديدة، كاشفًا عن مفارقة لافتة في حياته بعد مغادرة عالم الاحتراف.

وقال: "لدي ثلاثة أطفال. في الأساس، أنا سائق بدوام كامل. إنه تحول غريب ولم أكن مستعدًا له. الحياة تضع هذه الأشياء في طريقك وأنا أتأقلم معها".

وبين توصيل أطفاله، ودراسة بعض الدورات، والعمل في التلفزيون، يحاول شمايكل إعادة ترتيب حياته واكتشاف الطريق الذي يريد أن يسلكه في المرحلة المقبلة.

ورغم ابتعاده عن أجواء المنافسة، لا يبدو أن كرة القدم غابت عن حساباته. فالحارس الذي قضى سنوات طويلة بين القائمين لا يزال يبحث عن فرصة للعودة إلى اللعبة من زاوية مختلفة، سواء عبر التدريب أو مساعدة اللاعبين الشباب على تطوير أنفسهم.

ويقول شمايكل: "في المستقبل، أود أن أصبح مدرب كرة قدم أو أن أقوم بشيء أكثر أهمية. لا يزال الشغف متقدًا. عندما أكون في الملعب، أدرب أو أساعد اللاعبين الشباب الذين يصنعون لأنفسهم اسمًا، أستمتع بذلك حقًا".

لكن التحدي الأكبر بالنسبة لشمايكل لا يبدو مرتبطًا بتغيير نمط حياته أو الابتعاد عن الأضواء، بل بفقدان الشيء الذي ظل يحركه طوال مسيرته: المنافسة.

بعد سنوات كان فيها مطالبًا بتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة، وجد الحارس الدنماركي نفسه فجأة أمام فراغ جديد؛ لا صافرة بداية، ولا ضغط مباراة، ولا اختبار ينتظر منه إثبات نفسه.

ويقول: "طوال حياتي اعتدت على توقع تقديم أفضل ما لدي، وهذا ما كان يحفزني. الآن، بين عشية وضحاها، اختفى ذلك، وأحتاج إلى تعويض جرعة الدوبامين تلك".