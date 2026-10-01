قبل رونالدو وبعده.. كيف غيّر الدون خوارزميات كرة القدم

تحرّكت القصة من لحظة صامتة في كوبنهاغن، حين خرج قائد البرتغال من الباب دون أن يلتفت خلفه. لم يكن المشهد يشبه أي محطة سابقة في مسيرته الدولية؛ رجل في الواحدة والأربعين، يحمل على كتفيه 234 مباراة دولية و146 هدفًا، يغادر المعسكر بعد مؤتمر صحفي للمدرب جورجي جيسوس ومحادثة مع رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا، ثم يكتب على (إنستغرام) أنه سيكشف الحقيقة «في الوقت المناسب» بشأن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار، قبل أن يؤكد الاتحاد البرتغالي رحيله دون تقديم تفسير تفصيلي.

من خلاف فني إلى أزمة رأي عام

تصاعد الجدل حول مستقبل علاقة كريستيانو رونالدو بالمنتخب، لم يكن المشهد عاديًا، ليبقى صاحب الرقم القياسي العالمي في أهداف المنتخبات، وكذلك صاحب الرقم القياسي في المشاركات الدولية للرجال.

بدأت الشرارة بعد مباراة النرويج، حين بقي رونالدو على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، في واقعة نادرة بالنسبة إلى مسيرته الدولية الطويلة. جيسوس أكد أنه المدرب وأن قرارات التشكيل تعود إليه، مشددًا على أن أي لاعب لن يغيّر أفكاره الفنية. في المقابل، أظهرت التطورات اللاحقة أن المسألة لم تنته عند حدود القرار الفني.

ثم جاءت مغادرة رونالدو للمعسكر لتضع الجميع أمام سؤال أكبر: هل نحن أمام خلاف مؤقت يمكن احتواؤه، أم أمام بداية النهاية لعلاقة استمرت أكثر من 23 عامًا؟

الإجابة لم تأتِ من رونالدو نفسه حتى الآن، إذ اكتفى اللاعب بالإشارة إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقًا. لهذا بقيت مساحة واسعة للتكهنات، خصوصًا مع انتشار روايات إعلامية عن شعوره بالاستياء من طريقة إدارة الموقف.

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رونالدو لا يحتاج إلى لمس الكرة حتى يصنع قيمة

مجرد وجوده في القائمة، جلوسه على مقاعد البدلاء، ظهوره في الملعب أو حتى نشره رسالة على وسائل التواصل، كفيلٌ بتحويل الاهتمام العالمي نحو المنتخب البرتغالي. لهذا استشهد خبير العلامات التجارية كارلوس كويلو، رئيس شركة Ivity Brand Corp، بحادثة سابقة مرتبطة برونالدو مع نادي النصر خلال زيارة إلى الصين، باعتبارها مثالًا على حجم التأثير الجماهيري الذي يمكن أن يحدثه غياب اللاعب عن حدث كان ينتظر حضوره.

ومع ذلك، فإن إسقاط تجربة تجارية واحدة على الاتحاد البرتغالي لا يكفي وحده لإثبات حجم خسارة مالية محددة، لكنه يوضح الفكرة الأساسية: رونالدو ليس مجرد لاعب داخل منظومة تجارية؛ إنه جزء من المنتج الذي تبيعه كرة القدم البرتغالية للعالم.

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عشرات الملايين لا يرون البرتغال.. بل يرون رونالدو

على مدار سنوات، أصبح المنتخب البرتغالي أحد أكثر المنتخبات ارتباطًا بنجم واحد في العصر الحديث. فمنذ ظهوره الأول عام 2003، تحول رونالدو تدريجيًا من موهبة شابة إلى قائد وأيقونة عالمية. وبأرقام لا تحتاج إلى كثير من التفسير، سجل 146 هدفًا في 234 مباراة دولية، وأصبح صاحب الرقم القياسي العالمي في أهداف المنتخبات، كما أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم.

ولم تكن مسيرته مع البرتغال مجرد أرقام فردية. فقد كان قائدًا للجيل الذي حقق للبلاد أول لقب أوروبي في تاريخها عندما توجت البرتغال ببطولة أوروبا 2016، كما أضاف المنتخب لقبَي دوري الأمم الأوروبية إلى خزائنه خلال حقبته. وتوضح UEFA أن رونالدو يملك أيضًا أرقامًا قياسية عديدة في بطولات المنتخبات الأوروبية والعالمية.

لا توجد طريقة أفضل لفهم حجم الرجل من النظر إلى التاريخ

قبل رونالدو، كانت البرتغال تملك مواهب وأسماء كبيرة، لكنها لم تكن قد حققت بطولة أوروبا. ثم جاء الجيل الذي قاده رونالدو، لتتحول البرتغال إلى قوة أوروبية دائمة الحضور في البطولات الكبرى، وصولًا إلى التتويج القاري. بذلك لم يصبح رونالدو هداف المنتخب وقائده فقط، بل صار جزءًا من هوية كرة القدم البرتغالية الحديثة. لهذا فإن الحديث عن «ما بعد رونالدو» ليس مجرد سؤال عن العثور على مهاجم يسجل الأهداف.. إنه سؤال عن كيفية انتقال هوية كاملة من جيل إلى جيل.

«زلزال» تجاري يتجاوز الملعب

لم تتوقف تداعيات أزمة كريستيانو رونالدو عند حدود الخلاف الرياضي، بعدما حذّر خبير العلامات التجارية البرتغالي كارلوس كويلو من أن غياب النجم قد يمثل تراجعًا في القيمة التجارية للاتحاد البرتغالي، واصفًا الأزمة بأنها أشبه بـ«زلزال» على مستوى العلامة التجارية. ويرى كويلو أن القضية لا تتعلق بقدرة المنتخب على الفوز من دون رونالدو، وإنما بحجم الجاذبية العالمية التي يمثلها اللاعب، وما يرتبط بها من مشاهدة وتفاعل جماهيري واهتمام تسويقي ورعاية.

وقد تمتد التداعيات إلى الرعاة، الذين قد يراجع بعضهم اتفاقياته إذا كانت قيمة الشراكة مرتبطة بحضور رونالدو وصورته. لكن لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن إلغاء أي عقد رعاية، لتبقى هذه النقطة في إطار التحذير من تداعيات محتملة، لا خسائر مالية مؤكدة.

قيمة رونالدو التجارية والجماهيرية وإرثه مع أندية ارتدى قمصانها

في سبورتينغ لشبونة ظهر اللاعب الذي كان سيغيّر مسار كرة القدم العالمية، قبل أن يخطفه مانشستر يونايتد، حيث تحول إلى نجم عالمي. ثم جاءت سنوات ريال مدريد، التي صنعت واحدة من أعظم مراحل مسيرته؛ إذ سجل 451 هدفًا في 438 مباراة رسمية، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، وتوِّج معه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات. بعدها خاض تجربته مع يوفنتوس، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد.

ثم انتقاله إلى النصر السعودي، حيث واصل تسجيل الأهداف وصناعة الحضور العالمي، وأصبح اسم النادي والدوري السعودي أكثر ارتباطًا به على المستوى الدولي.. واليوم، لا يمثِّل رونالدو النصر فقط كلاعب وقائد؛ بل هو أحد أبرز الأسماء العالمية التي ارتبطت بمشروع كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة.

ولهذا فإن أي حديث عن قيمته التجارية لا يمكن اختزاله في المنتخب البرتغالي وحده.

من «الدون» إلى ما بعد «الدون» وقميص البرتغال

بعد إعلان مغادرة رونالدو للمعسكر، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لمشجعين ينزعون قمصان المنتخب البرتغالي ويمزقونها، في رسائل أراد أصحابها من خلالها التعبير عن تضامنهم مع رونالدو.. قطاع من جمهور رونالدو، أصبح تشجيع المنتخب مرتبطًا بصورة الرجل الذي ارتدى قميصه لأكثر من عقدين. وهذه ربما واحدة من أكبر نقاط قوة العلامة الشخصية لرونالدو.

المعضلة الحقيقية التي تواجه الاتحاد البرتغالي ليست في مباراة واحدة، ولا في غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك، المعضلة هي إدارة الانتقال. فجيسوس يريد تثبيت سلطته الفنية، ورونالدو يملك إرثًا لا يمكن تجاهله، والاتحاد يريد الحفاظ على تماسك المنتخب، بينما يراقب الجمهور والإعلام والرعاة كل خطوة. ومن هنا يصبح السؤال: هل يمكن أن تخرج البرتغال من الأزمة دون أن تتحول إلى قطيعة نهائية مع رونالدو؟

حتى الآن لا توجد إجابة نهائية..