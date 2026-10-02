أعلن منتخب إسبانيا، اليوم (الجمعة)، استبعاد فيران توريس من معسكر «الماتادور» قبل مواجهتي التشيك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة.

توريس رابع المغادرين

ويُطلق مصطلح «فايروس فيفا» على الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال فترات التوقف الدولي، أثناء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية، وشهدت فترة التوقف الحالية إصابة أربعة لاعبين من منتخب إسبانيا، وهم إريك غارسيا وأليكس جريمالدو ونيكو ويليامز وفيران توريس.

تفاصيل الإصابة

وأوضح المنتخب الإسباني في بيان أن توريس غادر معسكر المنتخب بسبب معاناته من بعض الآلام في كاحله الأيسر، والتي لم تمنعه في البداية من التدرب والمشاركة في المباريات، لكن استمرار الأعراض دفع إلى استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب، من أجل إعطاء الأولوية لتعافيه.

وأضاف البيان أن أطباء الاتحاد الإسباني على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي لناديه باريس سان جيرمان منذ بداية المعسكر، وتمت متابعة حالته بشكل مشترك طوال الفترة الماضية.

بديل توريس

وقرر مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي استدعاء لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني تحت 21 عاماً كارلوس إسبِي، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول، والاستعداد لخوض مواجهتي التشيك وكرواتيا.