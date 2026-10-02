هاجم نجم برشلونة السابق أرتورو فيدال مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس، بسبب طريقة تعامله مع قائد المنتخب كريستيانو رونالدو خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تفاصيل الأزمة

ونشبت أزمة بين رونالدو وجيسوس بدأت خلال مباراة النرويج، الأحد الماضي، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تراجع جيسوس عن إشراك نجم النصر في الشوط الثاني، رغم إجرائه عمليات الإحماء.

وعقد جيسوس اجتماعين مع رونالدو لتهدئة الأجواء قبل مواجهة الدنمارك، ووفقاً لتقارير صحفية فقد أكد له أنه سيقدم اعتذاره علناً أمام وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، لكنه لم يفِ بوعده، ما أثار غضب «الدون»، الذي قرر مغادرة المعسكر.

فيدال يدافع عن رونالدو

وقال فيدال في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «إنه لأمر مخزٍ حقاً أن يترك لاعب مثل كريستيانو، الذي يُعد من بين أفضل أربعة لاعبين في التاريخ، المنتخب بهذه الطريقة، إنه أمر قبيح للغاية».

جيسوس مخطئ

وأضاف: «أعتقد أن المدرب يبدو في موقف سيئ للغاية، يجب الاهتمام بكريستيانو وحمايته؛ فهو لاعب بذل كل ما في وسعه من أجل البرتغال، وجعلها واحدة من أفضل المنتخبات الوطنية في العالم».

«من حق رونالدو أن يفعل ما يشاء»

واختتم حديثه قائلاً: «لا يمكن للاعب مثل رونالدو أن يغادر بهذه الطريقة، من حق كريستيانو أن يفعل ما يشاء، وهناك مدربون لا يحترمون بعض الأمور».