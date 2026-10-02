اكتسح منتخب فلسطين نظيره الصيني بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (الجمعة) على ملعب «لونغشينغ» بمدينة تشونغتشينغ.

أهداف المباراة

جاءت أهداف فلسطين بتوقيع أسد الحملاوي (هدفين) في الدقيقتين 16 و23، وعدي الدباغ (هدفين) في الدقيقتين 45+6 و55، بينما اختتم البديل أحمد القاق مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

معسكر ناجح

بهذا الفوز العريض، يختتم المنتخب الفلسطيني معسكره الناجح في الصين، إذ تعادل أمام نيوزيلندا بنتيجة 2-2، قبل أن يحقق الفوز على طاجيكستان 4-2، ثم اختتم مبارياته بانتصار عريض على أصحاب الأرض.

منافس «الأخضر» في آسيا

ويوجد منتخب فلسطين رفقة «الأخضر» في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية العام المقبل، إلى جانب الكويت وعمان.