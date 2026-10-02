كشف دليل تراخيص الاستيراد الجديد، الذي اعتمده وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، السماح للأفراد باستيراد 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 رأساً من الأبقار، أو 15 رأساً من الإبل، كل 6 أشهر، بدلاً من المدة السنوية الواردة في الضوابط المنشورة سابقاً.

وبحسب الدليل، الذي اطلعت «عكاظ» عليه، يشترط لاستيراد المواشي تقديم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن بـ15 يوماً، فيما تبلغ صلاحية الإذن 60 يوماً من تاريخ صدوره، ويقتصر الاستيراد على الدول المسموح بها، مع دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد في الإذن.

وألزم الدليل المستورد بإثبات وجود مكان مناسب لإيواء الحيوانات الحية، بموجب صك ملكية أو عقد إيجار، مع توفير المعالف والمشارب، وحوض لتغطيس السيارات عند مدخل المزرعة أو وسيلة للرش اليدوي، إضافة إلى مساحات مظللة بالحظائر لا تقل عن 20% من مساحتها الكلية.

ونصت الضوابط على ألا تتجاوز أعداد المواشي أثناء الشحن والنقل 80% من الطاقة الاستيعابية لوسيلة النقل، مع توفير كميات كافية من المياه والطعام خلال مراحل الشحن والنقل والحجر.

ومنح الدليل وزارة البيئة والمياه والزراعة صلاحية تحديد الكمية أو العدد الوارد في إذن الاستيراد وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول، وتحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفق الطاقة الاستيعابية للمحاجر، إلى جانب إلغاء أذونات الاستيراد من الدول بحسب وضعها الوبائي.

وتتم طلبات استيراد المواشي عبر منصة «نما»، على ألا تتجاوز مدة معالجة الطلب 7 أيام عمل، فيما يحق لمن يُرفض طلبه الاستفسار عن أسباب الرفض والتظلم أمام الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وكانت الضوابط المنشورة سابقاً على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة تتيح للأفراد استيراد 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 من الأبقار، أو 15 من الإبل خلال السنة الواحدة، في حين حدد الدليل الجديد الاستيراد بالكميات ذاتها كل 6 أشهر.

ويأتي ذلك ضمن دليل تراخيص الاستيراد الجديد الذي يحل محل الدليل الصادر عام 1441هـ وتعديلاته، على أن يبدأ العمل به بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.