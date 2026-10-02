عززت العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، وسط اتجاه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.



وارتفعت «بيتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 2%، لتتجاوز مستوى 86 ألف دولار، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%.



وصعدت بيتكوين إلى 86,392 دولاراً، بزيادة 1,758 دولاراً، فيما ارتفعت «إيثريوم» 1.90% إلى 2,748.39 دولار، وزادت «ريبل» 2.84% إلى 1.5403 دولار.



ويترقب المتعاملون تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم، لاستشراف توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 89 ألف وظيفة خلال سبتمبر.