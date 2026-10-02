ناقشت دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا لسحب 50 مليون برميل من مخزونات الديزل، إلى جانب سحب 50 مليون برميل من النفط الخام من مخزونات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، في مسعى لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود المتصاعدة.

وجاءت المناقشات في ظل ضغوط أمريكية على الدول الأوروبية لطرح مزيد من الإمدادات في الأسواق، فيما اشترطت دول أوروبية أن يتضمن أي اتفاق تعهدًا أمريكيًا بتجنب فرض حظر أحادي الجانب على صادرات الديزل.

ومن المتوقع أن يناقش قادة مجموعة السبع الخطوات القادمة خلال اتصال هاتفي في وقت لاحق (اليوم).