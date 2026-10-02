ناقشت دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا لسحب 50 مليون برميل من مخزونات الديزل، إلى جانب سحب 50 مليون برميل من النفط الخام من مخزونات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، في مسعى لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود المتصاعدة.
وجاءت المناقشات في ظل ضغوط أمريكية على الدول الأوروبية لطرح مزيد من الإمدادات في الأسواق، فيما اشترطت دول أوروبية أن يتضمن أي اتفاق تعهدًا أمريكيًا بتجنب فرض حظر أحادي الجانب على صادرات الديزل.
ومن المتوقع أن يناقش قادة مجموعة السبع الخطوات القادمة خلال اتصال هاتفي في وقت لاحق (اليوم).
أوروبا تبحث سحب 50 مليون برميل من مخزونات الديزل لخفض أسعار الوقود
ناقشت دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا لسحب 50 مليون برميل من مخزونات الديزل، إلى جانب سحب 50 مليون برميل من النفط الخام من مخزونات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، في مسعى لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود المتصاعدة.
The European Union countries discussed a French proposal to withdraw 50 million barrels of diesel from stockpiles, along with withdrawing 50 million barrels of crude oil from the stockpiles of member states of the International Energy Agency, in an effort to increase supplies and reduce soaring fuel prices.
These discussions came amid American pressure on European countries to bring more supplies to the markets, while European countries conditioned that any agreement include a U.S. commitment to avoid imposing a unilateral ban on diesel exports.
Leaders of the Group of Seven are expected to discuss the next steps during a phone call later today.