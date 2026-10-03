كشفت «بلومبيرغ» أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب «شرق-غرب» إلى أكثر من 80% من طاقته، لترتفع الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي للمملكة إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.



ووفقاً للتقرير، تضخ أرامكو السعودية نحو 6 ملايين برميل من النفط يومياً عبر خط «شرق-غرب»، الذي ينقل النفط من شرق المملكة إلى ساحل البحر الأحمر.



وكانت «بلومبيرغ» قد أفادت، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن السعودية استأنفت تصدير النفط عبر خط «شرق-غرب» بعد إصلاحه، عقب تعرضه لعدة استهدافات في وقت سابق من الشهر، مشيرة إلى استئناف الشحنات الخارجية عبر الخط.