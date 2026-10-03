تصدرت السعودية دول العالم في صادرات التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها خلال عام 2025 نحو 1.938 مليار ريال، وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمي.

وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور أن التمور السعودية وصلت إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، في مؤشر على اتساع حضورها في الأسواق الدولية وزيادة الطلب عليها، مدفوعة بتنوع الأصناف وجودتها.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد الموسى أن الدعم الذي يحظى به القطاع، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، أسهم في تطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التصدير وتوسيع انتشار التمور السعودية عالمياً.



وأوضح أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية» أسهمت في توسيع نطاق الصادرات ودخولها أسواقاً دولية متعددة، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في أسواق التجزئة العالمية.

وبحسب المركز، تجاوز إجمالي إنتاج التمور في المملكة 1.9 مليون طن، فيما تضم مختلف مناطق السعودية أكثر من 37 مليون نخلة، ما يعزز مكانة المملكة في زراعة وإنتاج وتصدير التمور عالمياً.