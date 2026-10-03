أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستعيد قريباً ملء احتياطياتها الإستراتيجية من النفط، مؤكداً أن ذلك سيتم دون تكلفة.

وقال ترمب، خلال تجمع في ولاية ألاباما أمس (الجمعة): «سنقوم قريباً جداً بملء احتياطياتنا الإستراتيجية، دون أي تكلفة»، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل بشأن آلية أو توقيت إعادة ملء المخزون.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت أعلنت فيه دول مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من مخزوناتها الطارئة، على أن تعطى الأولوية لكميات كبيرة من الديزل، في مسعى لزيادة المعروض وتهدئة أسعار الوقود.

وكان ترمب قد أشاد بقرار الدول الأوروبية ضخ الديزل من مخزوناتها، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على صادرات الديزل، بعد أن كان احتمال فرض قيود على الصادرات مطروحاً خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وتعمل وزارة الطاقة الأمريكية في الوقت نفسه على آلية لإعادة النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي من خلال عمليات مبادلة، إذ تستعيد مقابل البراميل المسحوبة كميات إضافية من الشركات، بما يسمح بزيادة المخزون دون تكلفة على دافعي الضرائب.