في واحدة من أغرب الظواهر البيولوجية وأكثرها ندرة على مستوى العالم، عاشت طفلة مصرية لم يتجاوز عمرها عاماً ونصف العام مع «توأم طفيلي» غريب استقر بطريقة مرعبة داخل معدتها منذ ولادتها، قبل أن يتحرك الأطباء في سباق مع الزمن لإنقاذ حياتها.

تكشفت تفاصيل الحادثة حين استقبل معهد الكبد القومي بمدينة المنوفية طفلة صغيرة وهي تواجه حالة هبوط في ضغط الدم ونزيف حاد ومقلق في الجهاز الهضمي دون سبب ظاهر. وحينها أحدثت الفحوصات الدقيقة والمناظير الطبية صدمة لدى الفريق الطبي، بعدما عثروا على كتلة غامضة وغير معتادة تستقر في تجويف معدة الطفلة.

ولم تكن تلك الكتلة سوى تجسيد لمتلازمة «جنين داخل جنين»، وهو خلل جيني وخلقي لا يتكرر سوى مرة واحدة لكل 500 ألف ولادة حول العالم. وتحدث هذه الظاهرة عندما يفشل أحد التوائم في النمو الكامل خلال الأسابيع الأولى من الحمل، ليتم ابتلاعه أو اندماجه داخل جسم توأمه الحامل، متغذياً على دورته الدموية.

ورغم أن معظم الحالات المشابهة عادة ما تُكتشف في التجويف البطني، إلا أن استقرار الجنين الضامر داخل «المعدة» تحديداً مثّل استثناءً طبياً شديد الخطورة هدد حياة الرضيعة.

وعلى الفور، تداعت الفرق الطبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لصياغة خطة علاجية طارئة، خضعت على إثرها الطفلة لجراحة استكشافية معقدة نجحت في استئصال التكوين الجنيني بالكامل من معدتها. وقد انتهت الكارثة الطبية بسلام، مع تأكيد استقرار الحالة الصحية للطفلة ومغادرتها مرحلة الخطر تماماً.