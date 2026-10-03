يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لخوض جولة قانونية جديدة في فرنسا، عقب صدور حكم استئنافي بسجنه 10 سنوات، إذ يعتزم فريق دفاعه التقدم بطعن بالنقض، متمسكاً بالدفوع التي يرى أنها قد تؤثر في مسار القضية أمام القضاء.

تفاصيل وضعه داخل السجن

وكشف المحامي وديع الحماموشي، عضو فريق الدفاع، عن حالة لمجرد داخل سجن فرين عقب زيارته، موضحاً في تصريحات صحفية محلية بالمغرب أنه يمر بظروف صعبة نفسياً وصحياً منذ صدور الحكم، دون الكشف عن طبيعة مشكلاته الصحية.

وأشار المحامي إلى تأثر لمجرد بالحكم، موضحاً أنه يبكي من الصباح إلى المساء، فيما كان الحديث عن استمرار دعم الجمهور المغربي له من الأمور القليلة التي منحته بعض الراحة خلال الزيارة.

الدفاع يتمسك بالطعن

وأكد الحماموشي استعداد فريق الدفاع للطعن بالنقض، مجدداً تمسكه ببراءة لمجرد، ومستنداً إلى عناصر قال إنها لم تكن مطروحة خلال المحاكمة الأولى عام 2023.

ومن بين هذه العناصر، بحسب المحامي، واقعة ابتزاز منفصلة تضمنت مطالبة لمجرد بـ3 ملايين يورو مقابل عدم حضور المشتكية للمحاكمة، إلى جانب مراسلات سابقة يرى الدفاع أنها تثير تساؤلات بشأن ثبات روايتها، فضلاً عن اعتراضه على تقييم بعض الأدلة والشهادات التي استند إليها الحكم.

وتترقب قضية سعد لمجرد مرحلة جديدة أمام محكمة النقض، بعد الحكم الاستئنافي بسجنه 10 سنوات في قضية اتهامه باغتصاب لورا بريول، فيما يستعد فريق دفاعه للطعن على الحكم، مع استمرار الفنان المغربي في نفي الاتهام والتمسك بالبراءة.