في خطوة جريئة تكسر مألوف أدواره الدرامية الثقيلة، يقتحم النجم باسم سمرة عالم الكوميديا السوداء والمواقف العبثية من خلال بوابة فيلمه السينمائي الجديد «شيش دو»، الذي يشاركه بطولته الكوميديان بيومي فؤاد.

تتمحور حبكة الفيلم حول شخصية «عادل» التي يلعبها باسم سمرة، والتي تجمعه بصديقه المقرب بيومي فؤاد تحت وطأة ضائقة مالية خانقة. وبينما يعتقد الصديقان أن خطوتهما القادمة ستكون هي المخرج الآمن لأزماتهما، يقودهما قرار غير محسوب إلى سلسلة من العواقب الكارثية والمفارقات الضاحكة التي تنقلب معها حياتهما رأساً على عقب.

ولا يعتمد العمل على النكات المباشرة، بل يتكئ كلياً على تصاعد الأزمات وردود الفعل التلقائية والساخرة للشخصيات وسط ظروف غاية في التعقيد.

وفي تصريحات خاصة، اعترف باسم سمرة أنه سعى من خلال هذه التجربة للهروب من قوالب الشر والدراما المعقدة التي طالما تميز فيها، باحثاً عن متعة التمثيل الخالص عبر تفاعل حقيقي يجمعه ببيومي فؤاد، مستفيداً من حالة الكيمياء الكبيرة والانسجام التلقائي بينهما أمام الكاميرا.

ولم يغفل باسم سمرة عن الإشادة بالمخرج الشاب أكمل شهير، مؤكداً أن رهانه على المواهب الجديدة وطاقتهم الحماسية كان حافزاً رئيسياً لخوض المغامرة. وفي مفاجأة لافتة، أكد الفنان المصري أنه فوجئ بالنسخة النهائية للعمل بعد اكتماله، لافتاً إلى أن النتيجة جاءت متجاوزة لكل توقعاته أثناء كواليس التصوير الطويلة.