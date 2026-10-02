تحتفظ الذاكرة الفنية المصرية بملامح جيل بأكمله، وتعود تفاصيل الكواليس القديمة للواجهة كلما أدلى أحد رموزها بتصريحات تخص مرحلة البدايات. في هذا السياق، ظهر الفنان سيف أبوالنجا ليلقي الضوء على زواجه المبكر من النجمة نجلاء فتحي، وهو الارتباط الذي عاد للواجهة الإعلامية ليفتح باباً من النقاشات الواسعة بين المتابعين.

خلال ظهوره التلفزيوني الأخير، اختار أبوالنجا مقاربة مختلفة لتلك المرحلة الزمنية، مشيراً إلى أن قرار الارتباط الذي تم في سن العشرين لم يرتكز على العواطف الرومانسية التقليدية وحدها، بل غلبت عليه العقلانية والانجذاب الفكري لسمات شخصية نجلاء فتحي في شبابها، والتي وصفها بالجرأة والاستقلالية الفكرية التي تميزت بها عن أبناء جيلها، فضلاً عن جمالها اللافت الذي فرض حضوراً خاصاً.

ولم يخلُ سرد الذكريات من تفاصيل طريفة تعود لزمن مضى، إذ لفت الانتباه إلى مفاجأة عائلية فرضت إنجاز إجراءات الزواج بسرعة غير متوقعة، بعيداً عن فترة الخطوبة المعتادة. كما امتدت ذكرياته لتشمل كواليس الحفل الذي أحياه شاب كان يخطو خطواته الأولى في عالم الموسيقى آنذاك، وهو رجل الأعمال أحمد عز الذي تولى العزف على آلة الأورج احتفالاً بالعروسين في أحد فنادق القاهرة.

هذه التصريحات فتحت باباً للجدل الرقمي، فبينما رأى قطاع من الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن توقيت الحديث وتفاصيله ربما لم تكن متوافقة مع الحساسية النفسية والظروف الصعبة التي تمر بها الفنانة نجلاء فتحي حالياً، دافع فريق آخر عن أبوالنجا معتبرين أن حديثه جاء في إطار استعادة ذكريات بعيدة بعفوية ودون سوء نية، لاسيما في ظل الروابط الإنسانية المستمرة التي تجمع الطرفين كعائلة واحدة رغم انفصال الأمس.

ويأتي هذا الجدل متزامناً مع فترة عصيبة مر بها الثنائي إثر الفقدان الأليم لابنتهما ياسمين، وهو الحدث الذي ترك صدى عميقاً من الحزن في الوسط الفني وخارجه. وحين تطرق الأب لتلك الفاجعة، بدا متأثراً وهو يستحضر السيرة الطيبة لابنته الراحلة وأخلاقها العالية، مؤكداً رضاؤه التام بقضاء الله وقدره أمام قسوة الفقد الذي لا تملك الكلمات قدرة كافية لوصف حجمه.