تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر من كشف ملابسات مقاطع فيديو ومنشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وثّق حالة من الرعب والهلع بعد قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية عشوائية تجاه منزل والده وتهديد أسرته بمحافظة أسيوط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مباحث مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط من سيدة تتضرر فيه بشدة من نجلها (عاقل)، بعد أن أقدم على إطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه منزل الأسرة، بسبب رفضه الشديد لزواج شقيقته من أحد الأشخاص.

ولم تتوقف حدود الجريمة عند هذا الحد، إذ تلقى مركز شرطة أبو تيج بالتزامن بلاغاً آخر من مالك محل يفيد بتعرض منزله هو الآخر لإطلاق نار مماثل من قِبل نفس الشخص، وذلك على خلفية «خلافات النسب» نشبت بين عائلته والمتهم.

وبعد فحص المنشور ومقاطع الفيديو المتداولة وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد مكان المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهم بارتكابه للواقعتين وإطلاق الرصاص على منزل أسرته ومنازل الآخرين بسبب تلك الخلافات العائلية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته للجهات المختصة.