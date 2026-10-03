كشفت مصادر استخباراتية وأمنية هوية مساعد الطيار المتهم بمهاجمة قائد رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب، الأربعاء الماضي، ومحاولة إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أنه مواطن عُماني يدعى «همام الهمامي»، فيما تتجه التحقيقات إلى كشف الكيفية التي وصل بها إلى قمرة القيادة رغم مؤشرات أمنية سابقة بحقه.

وبحسب مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون تحدثوا لشبكة «ABC News»، فإن الهمامي سبق أن عمل متدرباً في وظيفة مساعد طيار لدى «الطيران العُماني» عام 2024، قبل إيقافه عن الطيران بعد تصنيفه «خطراً أمنياً»، وفق المصادر.

وكشفت المصادر أن الهمامي قضى معظم وقته خارج سلطنة عُمان، خصوصًا في سورية، وتأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده هناك.

مواد متطرفة.. وإيقاف عن الطيران

وأفادت المصادر بأنه خلال فترة عمل المشتبه به متدرباً لدى «الطيران العُماني»، تبيّن أنه كان بحوزته ما وصفته بـ«مواد متطرفة»، ما أدى إلى منعه من مواصلة الطيران، إلا أنه سُمح له بالاستمرار في العمل داخل الشركة بوظيفة إدارية.

وتتركز أسئلة المحققين حالياً حول كيفية عودة المشتبه به إلى الطيران لاحقاً والتحاقه بـ«فلاي دبي»، وصولاً إلى عمله مساعداً للطيار على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب.

التحقيق في دوافع الهجوم

ووفق المصادر المطلعة على التحقيق، نُقل المشتبه به، الخميس، من السعودية إلى الإمارات، حيث يتعاون مع السلطات التي تحقق في الحادثة.

وأضافت المصادر أنه أدلى بإشارات يجري التحقق منها بشأن دوافعه ونيته من الهجوم، في وقت لم تعلن فيه السلطات حتى الآن النتائج النهائية للتحقيق.

قائد الطائرة والركاب يتدخلون

وكان قائد الطائرة سميت ماتشار قد تصدى للهجوم، قبل أن يتدخل عدد من الركاب للسيطرة على المشتبه به وتقييده، بعدما شهدت الطائرة هبوطاً حاداً وسريعاً خلال الحادثة.

وتمكن قائد الرحلة من التعامل مع الوضع الطارئ وتغيير مسار الطائرة، لتنتهي الأزمة بهبوطها بسلام، في حادثة حظيت باهتمام دولي واسع.

«اقتلني أرجوك»

وكشف أحد ركاب الرحلة، الدكتور شوتا موساييف، الذي كان ضمن الذين هرعوا إلى مقدمة الطائرة، تفاصيل اللحظات التي أعقبت السيطرة على المشتبه به.

وقال موساييف لـ«ABC News» إن الرجل كان ملطخاً بالدماء ومقيداً على الأرض خارج قمرة القيادة، وأبلغه بأنه من سلطنة عُمان، مضيفاً أن المشتبه به طلب منه في إحدى اللحظات أن يقتله، قائلاً: «اقتلني أرجوك».

«فلاي دبي» تعلق رحلات تل أبيب

وفي أعقاب الحادثة، أعلنت «فلاي دبي»، بناءً على طلب السلطات، تعليق عملياتها إلى تل أبيب مؤقتاً حتى إشعار آخر.

وأكدت الشركة أن تحقيقاً رسمياً شاملاً تقوده السلطات المعنية يجري في الحادثة، مع تقديم «فلاي دبي» الدعم الكامل للتحقيق.