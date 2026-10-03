تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات (الجمعة)، بعدما اتفقت دول مجموعة السبع على سحب نحو 100 مليون برميل من النفط والوقود من الاحتياطيات الطارئة، في خطوة تستهدف تهدئة أسعار الطاقة وتخفيف الضغوط على أسواق الوقود العالمية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 6 سنتات، أو 0.06%، عند 102.25 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار، أو 1.9%، إلى 91.11 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، سجل برنت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.1%، في حين انخفض الخام الأمريكي بنحو 1.6%.

وجاء انخفاض الأسعار بعدما ناقشت الحكومات الأوروبية مقترحاً فرنسياً لسحب 50 مليون برميل من مخزونات الديزل الأوروبية، بالتوازي مع سحب 50 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.